Nike x Stüssy

男/女双面穿夹克

¥1,299

中橄榄绿/亮橘/帆白
黑/帆白/帆白

Nike x Stüssy 男/女双面穿夹克采用匠心设计，彰显运动风范，为你带来双面穿搭趣味。 一面醒目亮眼，另一面洋溢精致气息，可供随心切换风格。 简洁线条结合针织罗纹袖口、下摆和衣领，塑就复古外观，同时有助锁热保暖。

  • 显示颜色： 中橄榄绿/亮橘/帆白
  • 款式： FJ9154-222

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