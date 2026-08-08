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Nike x Stüssy Windrunner 男子上衣 - 仙人掌绿

Nike x Stüssy Windrunner

男子上衣

¥1,499

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此配色当前无货

续写两大经典品牌自 2000 年以来的合作传奇，Nike x Stüssy Windrunner 男子上衣采用轻盈设计，令你不惧不良天气因素。醒目外观，为你的户外游玩塑就休闲风范。


  • 显示颜色： 仙人掌绿
  • 款式： CT4310-308

Nike x Stüssy Windrunner

¥1,499

质感轻盈，舒适非凡

续写两大经典品牌自 2000 年以来的合作传奇，Nike x Stüssy Windrunner 男子上衣采用轻盈设计，令你不惧不良天气因素。醒目外观，为你的户外游玩塑就休闲风范。

其他细节

  • Stüssy 和 Nike 再度联手，向人们传递正能量和热爱之情。这款联名上衣正面饰有 Swoosh，背面巧搭 Stüssy 标志
  • 耐穿面料，质感顺滑，轻盈舒适
  • 侧边口袋便于安全存放小件物品
  • 弹性袖口和下摆，稳固贴合
  • 半长拉链搭配立领设计，有助保持舒适
  • 正面饰有 Nike 经典 V 字形设计线条

产品细节

  • 面料/口袋：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 仙人掌绿
  • 款式： CT4310-308

Nike x Stüssy

Stüssy 和 Nike 强强联手，将自然元素和科技理念巧妙融于一系列实穿的全新美式运动风格版型中。品牌联袂携手，众多产品，满足所需。洋溢北美黄杉和棕榈树气息。

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