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Nike x Stüssy Windrunner
男子上衣
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
续写两大经典品牌自 2000 年以来的合作传奇，Nike x Stüssy Windrunner 男子上衣采用轻盈设计，令你不惧不良天气因素。醒目外观，为你的户外游玩塑就休闲风范。
- 显示颜色： 仙人掌绿
- 款式： CT4310-308
Nike x Stüssy Windrunner
¥1,499
质感轻盈，舒适非凡
续写两大经典品牌自 2000 年以来的合作传奇，Nike x Stüssy Windrunner 男子上衣采用轻盈设计，令你不惧不良天气因素。醒目外观，为你的户外游玩塑就休闲风范。
其他细节
- Stüssy 和 Nike 再度联手，向人们传递正能量和热爱之情。这款联名上衣正面饰有 Swoosh，背面巧搭 Stüssy 标志
- 耐穿面料，质感顺滑，轻盈舒适
- 侧边口袋便于安全存放小件物品
- 弹性袖口和下摆，稳固贴合
- 半长拉链搭配立领设计，有助保持舒适
- 正面饰有 Nike 经典 V 字形设计线条
产品细节
- 面料/口袋：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 仙人掌绿
- 款式： CT4310-308
Nike x Stüssy
Stüssy 和 Nike 强强联手，将自然元素和科技理念巧妙融于一系列实穿的全新美式运动风格版型中。品牌联袂携手，众多产品，满足所需。洋溢北美黄杉和棕榈树气息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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