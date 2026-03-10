 
Nike MD Runner 2 SE 女子运动鞋 - 椰奶色/黑/亚麻/帆白

Nike MD Runner 2 SE

女子运动鞋

¥649

Nike MD Runner 2 SE 女子运动鞋沿袭复古跑步鞋的设计风格，贴合现代生活匠心打造。翻毛皮和织物组合设计，缔造日常舒适的穿着体验。而耐克勾标志上那丝微微的光泽呢？简直恰到好处。


  • 显示颜色： 椰奶色/黑/亚麻/帆白
  • 款式： IR1378-100

Nike MD Runner 2 SE

¥649

Nike MD Runner 2 SE 女子运动鞋沿袭复古跑步鞋的设计风格，贴合现代生活匠心打造。翻毛皮和织物组合设计，缔造日常舒适的穿着体验。而耐克勾标志上那丝微微的光泽呢？简直恰到好处。

  • 皮革和织物组合鞋面，透气耐穿。
  • 泡棉中底，带来缓震迈步体验。

产品细节

  • 显示颜色： 椰奶色/黑/亚麻/帆白
  • 款式： IR1378-100

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