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Nike 2-in-1 男子短裤 - 微粒灰/黑

Nike

2-in-1 男子短裤

¥499

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Nike 2-in-1 男子短裤采用由针织面料制成的内层，柔软顺滑，让你在伸展和运动时畅享轻柔贴合感。梭织外层，助你舒适畅动，同时畅享出众包覆体验。融入导湿速干性能，助你在训练升温之际保持干爽。


  • 显示颜色： 微粒灰/黑
  • 款式： DC5321-068

Nike

¥499

柔软灵活，包覆出众

Nike 2-in-1 男子短裤采用由针织面料制成的内层，柔软顺滑，让你在伸展和运动时畅享轻柔贴合感。梭织外层，助你舒适畅动，同时畅享出众包覆体验。融入导湿速干性能，助你在训练升温之际保持干爽。

舒适非凡

内层短裤采用针织面料，质感柔软顺滑，塑就轻柔贴合感和出色包覆效果，令你自在伸展、畅动无拘。

导湿速干，灵动自如

弹性外层结合 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适、自如畅动。裤脚开衩设计，令你畅享灵活流畅的训练体验。

便携储物

右侧隐藏式拉链口袋，可供收纳基本物品。

产品细节

  • 外层短裤采用标准版型，缔造轻松休闲的穿着体验
  • 内层短裤采用紧身版型，塑就出众贴合感
  • 宽版弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤/紧身裤前片中心里料：69% 锦纶/31% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 微粒灰/黑
  • 款式： DC5321-068

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