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Nike
2-in-1 男子短裤
¥499
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此配色当前无货
Nike 2-in-1 男子短裤采用由针织面料制成的内层，柔软顺滑，让你在伸展和运动时畅享轻柔贴合感。梭织外层，助你舒适畅动，同时畅享出众包覆体验。融入导湿速干性能，助你在训练升温之际保持干爽。
- 显示颜色： 微粒灰/黑
- 款式： DC5321-068
Nike
¥499
柔软灵活，包覆出众
Nike 2-in-1 男子短裤采用由针织面料制成的内层，柔软顺滑，让你在伸展和运动时畅享轻柔贴合感。梭织外层，助你舒适畅动，同时畅享出众包覆体验。融入导湿速干性能，助你在训练升温之际保持干爽。
舒适非凡
内层短裤采用针织面料，质感柔软顺滑，塑就轻柔贴合感和出色包覆效果，令你自在伸展、畅动无拘。
导湿速干，灵动自如
弹性外层结合 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适、自如畅动。裤脚开衩设计，令你畅享灵活流畅的训练体验。
便携储物
右侧隐藏式拉链口袋，可供收纳基本物品。
产品细节
- 外层短裤采用标准版型，缔造轻松休闲的穿着体验
- 内层短裤采用紧身版型，塑就出众贴合感
- 宽版弹性腰部搭配抽绳
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤/紧身裤前片中心里料：69% 锦纶/31% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 微粒灰/黑
- 款式： DC5321-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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