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2019/20 赛季巴萨主场
幼童足球套装
30% 折让
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此配色当前无货
未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季巴萨主场足球套装巧搭经典巴萨细节。包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，借鉴精英选手的衣着风格，提供非凡舒适的穿着体验。此款球衣融入格纹设计，从巴塞罗那这座城市标志性的网格布局汲取灵感，展现巴萨荣耀。
- 显示颜色： 深宝蓝/校园粟黄
- 款式： AO3052-456
2019/20 赛季巴萨主场
30% 折让
非凡荣耀
未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季巴萨主场足球套装巧搭经典巴萨细节。包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，借鉴精英选手的衣着风格，提供非凡舒适的穿着体验。此款球衣融入格纹设计，从巴塞罗那这座城市标志性的网格布局汲取灵感，展现巴萨荣耀。
其他细节
- Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
- 短裤搭配弹性腰部，稳固贴合
- 官方巴萨细节，彰显球队荣耀
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 面料（球衣和短裤）：聚酯纤维。
- 袜子脚面整体成份：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深宝蓝/校园粟黄
- 款式： AO3052-456
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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