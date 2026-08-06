 
第 1 张图片，共 2 张图片
2019/20 赛季巴萨主场幼童足球套装 - 深宝蓝/校园粟黄

2019/20 赛季巴萨主场

幼童足球套装

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季巴萨主场足球套装巧搭经典巴萨细节。包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，借鉴精英选手的衣着风格，提供非凡舒适的穿着体验。此款球衣融入格纹设计，从巴塞罗那这座城市标志性的网格布局汲取灵感，展现巴萨荣耀。


  • 显示颜色： 深宝蓝/校园粟黄
  • 款式： AO3052-456

2019/20 赛季巴萨主场

30% 折让

非凡荣耀

未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季巴萨主场足球套装巧搭经典巴萨细节。包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，借鉴精英选手的衣着风格，提供非凡舒适的穿着体验。此款球衣融入格纹设计，从巴塞罗那这座城市标志性的网格布局汲取灵感，展现巴萨荣耀。

其他细节

  • Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
  • 短裤搭配弹性腰部，稳固贴合
  • 官方巴萨细节，彰显球队荣耀

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 面料（球衣和短裤）：聚酯纤维。
  • 袜子脚面整体成份：锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深宝蓝/校园粟黄
  • 款式： AO3052-456

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。