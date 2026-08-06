未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季巴萨主场足球套装巧搭经典巴萨细节。包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，借鉴精英选手的衣着风格，提供非凡舒适的穿着体验。此款球衣融入格纹设计，从巴塞罗那这座城市标志性的网格布局汲取灵感，展现巴萨荣耀。

显示颜色： 深宝蓝/校园粟黄

款式： AO3052-456