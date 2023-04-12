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      2019/20 赛季巴萨主场

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      未来赛场的冠军们需要配套的队服来彰显内心的荣耀之心。2019/20 赛季巴萨主场足球套装巧搭经典巴萨细节。包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，借鉴精英选手的衣着风格，提供非凡舒适的穿着体验。此款球衣融入格纹设计，从巴塞罗那这座城市标志性的网格布局汲取灵感，展现巴萨荣耀。

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      • 款式： AO3052-456

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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