该款 Classic Edition 球衣从球队 90 年代队服中撷取灵感，重现篮球运动黄金年代的难忘造型。2020 赛季布鲁克林篮网队 Classic Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用优质双面针织面料，巧搭官方配色与图案，为球迷缔造出众版型。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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