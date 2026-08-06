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2020 赛季江苏苏宁主场球迷版
男子足球球衣
¥429
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2020 赛季江苏苏宁主场球迷版男子足球球衣采用高透气面料，结合球队细节设计，无论是球场应战还是看台助威，皆可营造清凉干爽的穿着体验。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/校园粟黄
- 款式： CI7655-480
2020 赛季江苏苏宁主场球迷版
¥429
挚爱球队，专属色彩
2020 赛季江苏苏宁主场球迷版男子足球球衣采用高透气面料，结合球队细节设计，无论是球场应战还是看台助威，皆可营造清凉干爽的穿着体验。
其他细节
- Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 经典球队细节，结合梭织徽章，彰显专属荣耀
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/校园粟黄
- 款式： CI7655-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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