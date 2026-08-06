 
第 1 张图片，共 1 张图片
2020 赛季江苏苏宁主场球迷版男子足球球衣 - 游戏宝蓝/校园粟黄

2020 赛季江苏苏宁主场球迷版

男子足球球衣

¥429

售罄：

此配色当前无货

2020 赛季江苏苏宁主场球迷版男子足球球衣采用高透气面料，结合球队细节设计，无论是球场应战还是看台助威，皆可营造清凉干爽的穿着体验。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/校园粟黄
  • 款式： CI7655-480

2020 赛季江苏苏宁主场球迷版

¥429

挚爱球队，专属色彩

2020 赛季江苏苏宁主场球迷版男子足球球衣采用高透气面料，结合球队细节设计，无论是球场应战还是看台助威，皆可营造清凉干爽的穿着体验。

其他细节

  • Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验
  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 经典球队细节，结合梭织徽章，彰显专属荣耀

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/校园粟黄
  • 款式： CI7655-480

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。