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2020 赛季法国队客场球迷版
男子足球球衣
¥599
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穿上 2020 赛季法国队客场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是球场应战还是看台观战，皆可为你营造凉爽舒适的穿着体验。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 白色/和谐蓝
- 款式： CD0699-100
2020 赛季法国队客场球迷版
¥599
挚爱球队，专属色彩
穿上 2020 赛季法国队客场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是球场应战还是看台观战，皆可为你营造凉爽舒适的穿着体验。该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Nike Breathe 面料，营造清凉干爽的穿着体验
- 官方设计，为你带来职业球员在赛场上的同款造型
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/和谐蓝
- 款式： CD0699-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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