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      2020 赛季芝加哥公牛队 (Zach LaVine) Association Edition

      Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣

      ¥599

      Association Edition 球衣传递一个共同思想：将所有球队连结到 NBA 中去。2020 赛季芝加哥公牛队 (Zach LaVine) Association Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用上乘双面针织面料搭配经典球衣设计，为球迷打造出色造型。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 白色/大学红/黑
      • 款式： CW3586-105

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