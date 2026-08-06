2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用双面针织面料，结合导湿速干技术和匠心设计细节，尽显球队风采。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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