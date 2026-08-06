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2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition
Nike NBA Swingman 男子短裤
¥499
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此配色当前无货
2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用双面针织面料，结合导湿速干技术和匠心设计细节，尽显球队风采。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CN1986-010
2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition
¥499
彰显球队 2020 CITY EDITION 风范
2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用双面针织面料，结合导湿速干技术和匠心设计细节，尽显球队风采。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿
- 侧边裤脚开衩设计，令运动自如无拘
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 热加工工艺标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CN1986-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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