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2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤 - 黑

2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition

Nike NBA Swingman 男子短裤

¥499

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此配色当前无货

2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用双面针织面料，结合导湿速干技术和匠心设计细节，尽显球队风采。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色：
  • 款式： CN1986-010

2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition

¥499

彰显球队 2020 CITY EDITION 风范

2020 赛季菲尼克斯太阳队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。采用双面针织面料，结合导湿速干技术和匠心设计细节，尽显球队风采。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿
  • 侧边裤脚开衩设计，令运动自如无拘

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 热加工工艺标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CN1986-010

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