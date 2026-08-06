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2020/21 赛季切尔西主场球迷版
男子足球球衣
¥599
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此配色当前无货
穿上 2020/21 赛季切尔西主场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是球场应战还是看台观战，皆可为你营造凉爽舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 灯草蓝/白色
- 款式： CD4230-496
2020/21 赛季切尔西主场球迷版
¥599
挚爱球队，专属色彩
穿上 2020/21 赛季切尔西主场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是球场应战还是看台观战，皆可为你营造凉爽舒适的穿着体验。
其他细节
- Nike Breathe 面料，帮助保持凉爽
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 经典设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草蓝/白色
- 款式： CD4230-496
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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