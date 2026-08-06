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2020/21 赛季切尔西主场球迷版男子足球球衣 - 灯草蓝/白色

2020/21 赛季切尔西主场球迷版

男子足球球衣

¥599

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穿上 2020/21 赛季切尔西主场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是球场应战还是看台观战，皆可为你营造凉爽舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 灯草蓝/白色
  • 款式： CD4230-496

2020/21 赛季切尔西主场球迷版

¥599

挚爱球队，专属色彩

穿上 2020/21 赛季切尔西主场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是球场应战还是看台观战，皆可为你营造凉爽舒适的穿着体验。

其他细节

  • Nike Breathe 面料，帮助保持凉爽
  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 经典设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草蓝/白色
  • 款式： CD4230-496

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