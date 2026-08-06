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2021 赛季大连人客场球迷版
男子足球球衣
¥429
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此配色当前无货
穿上 2021 赛季大连人客场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是看台助威还是球场应战，皆可为你营造凉爽的穿着体验。
- 显示颜色： 白色/深藏青/大学蓝
- 款式： CZ3516-100
2021 赛季大连人客场球迷版
¥429
挚爱球队，专属色彩
穿上 2021 赛季大连人客场球迷版男子足球球衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用高透气面料，有助导湿速干，无论是看台助威还是球场应战，皆可为你营造凉爽的穿着体验。
速干性能
透气面料结合 Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
精英风范
复刻设计，为你带来职业球员在赛场上的同款造型。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/深藏青/大学蓝
- 款式： CZ3516-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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