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2022/23 赛季中国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装 - 浅深红/大学红/湛黄

2022/23 赛季中国队主场球迷版

Nike 幼童足球套装

¥499

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明日之星们需要配套的队服来彰显荣耀之心。2022/23 赛季中国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，整体造型从运动精英身上汲取灵感。透气面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 浅深红/大学红/湛黄
  • 款式： DN8054-696

2022/23 赛季中国队主场球迷版

¥499

小小尺码， 舒适非凡

明日之星们需要配套的队服来彰显荣耀之心。2022/23 赛季中国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，整体造型从运动精英身上汲取灵感。透气面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

  • 轻盈面料，帮助身体保持干爽舒适
  • 短裤采用弹性腰部设计，舒适贴合

产品细节

  • 球衣/短裤：100% 聚酯纤维
  • 运动袜：锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅深红/大学红/湛黄
  • 款式： DN8054-696

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