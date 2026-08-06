明日之星们需要配套的队服来彰显荣耀之心。2022/23 赛季中国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，整体造型从运动精英身上汲取灵感。透气面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验。

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