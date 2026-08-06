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2022/23 赛季中国队主场球迷版
Nike 幼童足球套装
¥499
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此配色当前无货
明日之星们需要配套的队服来彰显荣耀之心。2022/23 赛季中国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，整体造型从运动精英身上汲取灵感。透气面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 浅深红/大学红/湛黄
- 款式： DN8054-696
2022/23 赛季中国队主场球迷版
¥499
小小尺码， 舒适非凡
明日之星们需要配套的队服来彰显荣耀之心。2022/23 赛季中国队主场球迷版 Nike 幼童足球套装包含一件球衣、一条短裤和一双运动袜，整体造型从运动精英身上汲取灵感。透气面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
其他细节
- 轻盈面料，帮助身体保持干爽舒适
- 短裤采用弹性腰部设计，舒适贴合
产品细节
- 球衣/短裤：100% 聚酯纤维
- 运动袜：锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅深红/大学红/湛黄
- 款式： DN8054-696
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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