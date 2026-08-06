2022/23 赛季利物浦主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童足球球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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