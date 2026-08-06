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2022/23 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版
Jordan Dri-FIT 大童足球球衣
¥499
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2022/23 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 大童足球球衣沿袭球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 白色/深藏青
- 款式： DH7475-101
2022/23 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版
¥499
挚爱球队，专属色彩
2022/23 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 大童足球球衣沿袭球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
职业球员风范
复刻设计，为你带来职业球员在球场上的同款造型。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/深藏青
- 款式： DH7475-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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