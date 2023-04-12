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      2022/23 赛季葡萄牙主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣沿袭 Nike 球员版系列球衣的经典设计，采用轻盈速干面料巧搭官方设计细节，为全球足球精英打造舒适凉爽的赛场体验。

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      • 款式： DN0627-628

      尺寸与尺码

      • 修身版型，塑就出众贴合感

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