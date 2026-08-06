 
第 1 张图片，共 7 张图片
2022/23 赛季葡萄牙主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣 - 辣椒红/辣椒红/金箭黄

2022/23 赛季葡萄牙主场球员版

Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

2022/23 赛季葡萄牙主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣沿袭 Nike 球员版系列球衣的经典设计，采用轻盈速干面料巧搭官方设计细节，为全球足球精英打造舒适凉爽的赛场体验。


  • 显示颜色： 辣椒红/辣椒红/金箭黄
  • 款式： DN0627-628

2022/23 赛季葡萄牙主场球员版

¥1,099

2022/23 赛季葡萄牙主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣沿袭 Nike 球员版系列球衣的经典设计，采用轻盈速干面料巧搭官方设计细节，为全球足球精英打造舒适凉爽的赛场体验。

出色透气性

Nike Dri-FIT ADV 服装将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料，助你在比赛升温之际保持凉爽。

职业球员风范

官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 辣椒红/辣椒红/金箭黄
  • 款式： DN0627-628

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。