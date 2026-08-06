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2022/23 赛季葡萄牙队客场球员版
Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣
¥1,099
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2022/23 赛季葡萄牙队客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣沿袭 Nike 球员版系列球衣的经典设计，采用轻盈速干面料巧搭官方设计细节，为足球精英打造舒适凉爽的赛场体验。
- 显示颜色： 帆白/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： DN0626-133
2022/23 赛季葡萄牙队客场球员版
¥1,099
2022/23 赛季葡萄牙队客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子足球球衣沿袭 Nike 球员版系列球衣的经典设计，采用轻盈速干面料巧搭官方设计细节，为足球精英打造舒适凉爽的赛场体验。
出色透气性
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料，助你在比赛升温之际保持凉爽。
职业球员风范
官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： DN0626-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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