两个耐克勾标志。两支球队，一个目标。2024/25 赛季切尔西第三球衣球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用匠心设计，切尔西男女球员皆可穿着，彰显挚爱足球运动的蓬勃发展。双重耐克勾设计象征着两支球队之间的团结，采用向上指向，致敬女足的崛起。我们共同激励下一代运动员，一起跃升不停步。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。