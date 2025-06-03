 

2024/25 赛季多伦多猛龙队斯科蒂·巴恩斯 (Scottie Barnes) Hardwood Classics

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

¥699

还记得初次爱上猛龙队的感受吗？Hardwood Classics 系列旨在致敬多伦多猛龙队过往球衣，助你重温那份美妙感受。2024/25 赛季多伦多猛龙队斯科蒂·巴恩斯 (Scottie Barnes) Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣采用透气网眼布结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽。


  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： FQ4692-504

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产品细节

  • 下摆饰有梭织运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： FQ4692-504

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