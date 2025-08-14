2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版
Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣
14% 折让
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。
- 显示颜色： 白色/深藏青/大学红/深藏青
- 款式： FN8762-101
出色透气性
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料设计，助你在比赛升温之际保持舒爽。
职业球员风范
官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型。
球队荣耀
经典细节，随时随地彰显你对巴黎圣日耳曼的拥趸之心。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
