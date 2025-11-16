 
2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣 - 白色/深藏青/大学红/深藏青

2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版

Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣

30% 折让

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。


  • 显示颜色： 白色/深藏青/大学红/深藏青
  • 款式： FN8762-101

出色透气性

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料设计，助你在比赛升温之际保持舒爽。

职业球员风范

官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型。

球队荣耀

经典细节，随时随地彰显你对巴黎圣日耳曼的拥趸之心。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

