2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版

¥769 ¥1,099 30% 折让

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。

出色透气性

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。基于运动员测试结果，高热区域采用开孔面料设计，助你在比赛升温之际保持舒爽。

职业球员风范

官方设计，为你打造职业球员征战赛场的同款造型。

球队荣耀

经典细节，随时随地彰显你对巴黎圣日耳曼的拥趸之心。