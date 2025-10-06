 
2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣 - 白色/深藏青/大学红/深藏青

 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版

Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

30% 折让

2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干面料巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。


  • 显示颜色： 白色/深藏青/大学红/深藏青
  • 款式： FN8781-101

 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版

30% 折让

2024/25 赛季巴黎圣日耳曼客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣沿袭 Nike 球迷版系列球衣的经典设计，采用导湿速干面料巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

复刻设计

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/深藏青/大学红/深藏青
  • 款式： FN8781-101

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。