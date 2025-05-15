2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版
Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣
¥799
售罄：此配色当前无货
JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼足球俱乐部再度联手，致敬开启一个时代的经典鞋款。 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣震撼来袭，旨在庆祝 Air Jordan 1 问世 40 周年。
- 显示颜色： 空间蓝/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： HJ0867-493
2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版
¥799
JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼足球俱乐部再度联手，致敬开启一个时代的经典鞋款。 2024/25 赛季巴黎圣日耳曼第四球衣球迷版 Jordan Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣震撼来袭，旨在庆祝 Air Jordan 1 问世 40 周年。
其他细节
- Jordan 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 衣袖饰有 Jordan Wings 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 空间蓝/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： HJ0867-493
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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