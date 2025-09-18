2024/25 赛季法国队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
2024/25 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣的设计灵感源自 20 世纪 60 年代的经典法国队球衣，同时致敬法国充满活力的多元文化。胸前饰有雄鸡图案，巧搭灵感来自法国三色旗的罗纹领口，彰显球衣代表的国家特色。
- 显示颜色： 亮蓝/大学红/白色
- 款式： FJ1259-452
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 衣领内侧印有“NOS DIFFERENCES NOUS UNISSENT”字样，意为“因为不同，所以联合”
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
