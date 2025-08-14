2024/25 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
32% 折让
一切都源自波士顿。从早期的标志性球员到当代优秀篮球运动员，凯尔特人队的历史可追溯到上一世纪，历经多次夺得总冠军，收获了数代球迷。2024/25 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣保留去年的设计细节，延续对篮球运动起源的致意，同时致敬 Nike 品牌的迭代变迁和此项运动的辉煌未来。
- 显示颜色： 黑/专业绿/行动绿
- 款式： FQ4335-011
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 未来风绿色元素
- 侧边拼接融入缝制镶边
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
