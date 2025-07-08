2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
32% 折让
2024/25 赛季金州勇士队斯蒂芬·库里 (Stephen Curry) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，旨在向旧金山标志性的金门大桥致意。金门大桥象征着这座城市坚韧与创新的品质。该球衣从这座桥的独特设计和历史中汲取灵感，体现了勇士队和湾区团结进取的精神。
- 显示颜色： 大学深蓝
- 款式： FQ4342-422
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 字体颜色借鉴自海湾日落景象
- 以旧金山标志性的金门大桥为灵感的侧拼接设计
- 下摆饰有金门大桥
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
