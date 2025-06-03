2025 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣采用前卫摩登设计，巧搭经典“娃娃领”领口和花呢风格的错视画印花，为经典法式造型注入时尚元素。 上身新款球衣，为法国队助威！

2025 赛季法国队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣采用前卫摩登设计，巧搭经典“娃娃领”领口和花呢风格的错视画印花，为经典法式造型注入时尚元素。 上身新款球衣，为法国队助威！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。