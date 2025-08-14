2025 赛季法国队客场球迷版
Nike Dri-FIT 女子速干足球球衣
21% 折让
香槟，可谓法式风情的代言。2025 赛季法国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 女子速干足球球衣以精致优雅格调致敬球队的伟大。该球衣以香槟为灵感，在衣领、衣袖和侧边拼接处融入精致细节，旨在向这个国家的出众工艺致意。干杯！
- 显示颜色： 淡象牙白/亮蓝/浅茜草根褐
- 款式： FZ9129-110
2025 赛季法国队客场球迷版
21% 折让
香槟，可谓法式风情的代言。2025 赛季法国队客场球迷版 Nike Dri-FIT 女子速干足球球衣以精致优雅格调致敬球队的伟大。该球衣以香槟为灵感，在衣领、衣袖和侧边拼接处融入精致细节，旨在向这个国家的出众工艺致意。干杯！
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 衣领内侧印有“NOS DIFFERENCES NOUS UNISSENT”字样，意为“因为不同，所以联合”
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/亮蓝/浅茜草根褐
- 款式： FZ9129-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。