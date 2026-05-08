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2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 黑

2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition

Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

20% 折让

掘金队的“黑色彩虹天际线”球衣自 2019-20 赛季首秀以来，迅速成为经典。2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣汲取了 80 年代和 90 年代球衣的设计灵感，本次版本采用一贯受欢迎的黑色底色，搭配标志性的城市天际线和现代彩虹元素。球衣正面现以“DENVER”替代原本的“Nuggets”，向这座城市致敬。


  • 显示颜色：
  • 款式： HM5979-011

2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition

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掘金队的“黑色彩虹天际线”球衣自 2019-20 赛季首秀以来，迅速成为经典。2025/26 赛季丹佛掘金队尼古拉·约基奇 (Nikola Jokić) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣汲取了 80 年代和 90 年代球衣的设计灵感，本次版本采用一贯受欢迎的黑色底色，搭配标志性的城市天际线和现代彩虹元素。球衣正面现以“DENVER”替代原本的“Nuggets”，向这座城市致敬。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HM5979-011

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