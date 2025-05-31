2025/26 赛季切尔西主场球员版
Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣
¥999¥1,099
2025/26 赛季切尔西主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣旨在致敬俱乐部的传奇历史以及伦敦不断发展、充满活力的城市精神。采用经典切尔西蓝配色，巧搭灵感源自伦敦建筑的精致印花。
- 显示颜色： 灯草蓝/白色/速度红/白色
- 款式： HJ4543-496
2025/26 赛季切尔西主场球员版
¥999¥1,099
2025/26 赛季切尔西主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣旨在致敬俱乐部的传奇历史以及伦敦不断发展、充满活力的城市精神。采用经典切尔西蓝配色，巧搭灵感源自伦敦建筑的精致印花。
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。 采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。
透气非凡
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
产品细节
- 官方设计
- 硅胶徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草蓝/白色/速度红/白色
- 款式： HJ4543-496
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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