2025/26 赛季切尔西主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
30% 折让
2025/26 赛季切尔西主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣旨在致敬俱乐部的传奇历史以及伦敦不断发展、充满活力的城市精神。 采用经典切尔西蓝配色，巧搭灵感源自伦敦建筑的精致印花。
- 显示颜色： 灯草蓝/白色/速度红/白色
- 款式： HJ4589-496
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 梭织徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
