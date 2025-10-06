 
2025/26 赛季切尔西客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣 - 幻影灰白/速度红/银河绿/银河绿

2025/26 赛季切尔西客场球迷版

Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣

30% 折让

20 世纪 70 年代，切尔西足球俱乐部推出了一款球衣，致敬伟大的匈牙利国家队。该球队号称“神奇的马扎尔人”，具有非凡的影响力。 2025/26 赛季切尔西客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣延续这份对伟大的致敬，采用匈牙利国旗的颜色细节，打造精致的球衣设计。


  • 显示颜色： 幻影灰白/速度红/银河绿/银河绿
  • 款式： HJ4602-031

专业风范

Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

产品细节

  • 复刻设计
  • 梭织徽章
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

