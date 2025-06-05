根植传统，锐意进取。2025/26 赛季国际米兰主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣旨在致敬国际米兰足球俱乐部与球队主场城市这两大创新热土。该球衣以黑色为底色，饰有富有艺术气息的“INTER”字样，设计灵感源自举世闻名的米兰设计周中颇具未来风格的灯光装置。

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