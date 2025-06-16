2025/26 赛季国际米兰客场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣，旨在致敬俱乐部创立时的包容性和多元化原则。紧密排布图案从织物汲取灵感，以视觉形式呈现工艺、社群和集体力量。

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。

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