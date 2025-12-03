2025/26 赛季国际米兰客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣，旨在致敬俱乐部创立时的包容性和多元化原则。 紧密排布图案从织物汲取灵感，以视觉形式呈现工艺、社群和集体力量。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

