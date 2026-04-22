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2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
售罄：
此配色当前无货
从圆顶体育馆时代到东区主场，历史在此呼吸，未来于此闪耀，日出日落，光辉永驻。2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣胸前采用三种鲜明大胆的色彩，生动描绘了马刺队的文化，同时讲述这座城市的故事。从热身到上场，一次永远不够。果敢、纯粹、独特。黑色经典，强势回归。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM5996-013
2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition
¥699
从圆顶体育馆时代到东区主场，历史在此呼吸，未来于此闪耀，日出日落，光辉永驻。2025/26 赛季圣安东尼奥马刺队维克托·文班亚马 (Victor Wembanyama) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣胸前采用三种鲜明大胆的色彩，生动描绘了马刺队的文化，同时讲述这座城市的故事。从热身到上场，一次永远不够。果敢、纯粹、独特。黑色经典，强势回归。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑
- 款式： HM5996-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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