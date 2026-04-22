挚爱球员在赛场上的精彩表现，总能令你惊叹不已，热血沸腾。他们技艺精湛、天赋异禀，每个瞬间都可能诞生高光时刻。他们能成为你钟爱的魔术队，绝非偶然。穿上 2025/26 赛季奥兰多魔术队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，向挚爱球队表达你的热爱之情。版型经过微调，透气出众且可导湿速干，让你在球场上畅动自如。融入复刻设计，呈现球员同款细节。

显示颜色： 黑

款式： HM4880-010