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2025/26 赛季奥兰多魔术队 Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
10% 折让
挚爱球员在赛场上的精彩表现，总能令你惊叹不已，热血沸腾。他们技艺精湛、天赋异禀，每个瞬间都可能诞生高光时刻。他们能成为你钟爱的魔术队，绝非偶然。穿上 2025/26 赛季奥兰多魔术队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，向挚爱球队表达你的热爱之情。版型经过微调，透气出众且可导湿速干，让你在球场上畅动自如。融入复刻设计，呈现球员同款细节。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM4880-010
2025/26 赛季奥兰多魔术队 Statement Edition
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其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 复刻设计，呈现球队同款细节
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM4880-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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