2025/26 赛季巴萨主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣
10% 折让
2025/26 赛季巴萨主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣焕新演绎足球界颇具辨识度的经典造型。经典巴萨球衣融入动感图案与活力十足的明亮装饰，旨在向球迷对俱乐部的赤诚之心与团结之力致敬。
- 显示颜色： 深宝蓝/深宝蓝/贵族红/中西金
- 款式： HJ4611-456
2025/26 赛季巴萨主场球迷版
10% 折让
2025/26 赛季巴萨主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球长袖球衣焕新演绎足球界颇具辨识度的经典造型。经典巴萨球衣融入动感图案与活力十足的明亮装饰，旨在向球迷对俱乐部的赤诚之心与团结之力致敬。
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 梭织徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深宝蓝/深宝蓝/贵族红/中西金
- 款式： HJ4611-456
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。