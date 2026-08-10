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2025/26 赛季巴萨客场
Nike Heritage 科比双肩包
¥319
用 2025/26 赛季巴萨客场 Nike Heritage 科比双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，方便随时取用。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，轻松取放。
- 显示颜色： 全域紫/黑/金属色
- 款式： IU3597-504
2025/26 赛季巴萨客场
¥319
用 2025/26 赛季巴萨客场 Nike Heritage 科比双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，方便随时取用。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，轻松取放。
其他细节
- 拉链前袋便于有序收纳物品，方便安全存放钥匙、钱包和手机
- 密实梭织聚酯纤维，提供出众支撑力
- 加垫肩带和背后拼接设计，带来舒适背负体验
产品细节
- 尺寸：300 长 x 150 宽 x 440 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 不可机洗
- 显示颜色： 全域紫/黑/金属色
- 款式： IU3597-504
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。