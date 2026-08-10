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2025/26 赛季巴萨客场 Nike Heritage 科比双肩包 - 全域紫/黑/金属色

2025/26 赛季巴萨客场

Nike Heritage 科比双肩包

¥319

用 2025/26 赛季巴萨客场 Nike Heritage 科比双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，方便随时取用。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，轻松取放。 


  • 显示颜色： 全域紫/黑/金属色
  • 款式： IU3597-504

2025/26 赛季巴萨客场

¥319

用 2025/26 赛季巴萨客场 Nike Heritage 科比双肩包装上装备，即刻出发。宽敞主袋内设笔记本电脑保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑，方便随时取用。2 个拉链配件口袋，帮助有序收纳装备，轻松取放。 

其他细节

  • 拉链前袋便于有序收纳物品，方便安全存放钥匙、钱包和手机
  • 密实梭织聚酯纤维，提供出众支撑力
  • 加垫肩带和背后拼接设计，带来舒适背负体验

产品细节

  • 尺寸：300 长 x 150 宽 x 440 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 全域紫/黑/金属色
  • 款式： IU3597-504

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退换货政策例外情况

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