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2025/26 赛季巴萨客场
Nike Skills 科比足球
¥159
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Skills 科比足球采用偏小尺寸，是磨练球技和步法的理想之选，助你自信上场，秀出足下好戏。
- 显示颜色： 黑/全域紫/金属色
- 款式： IU3908-010
2025/26 赛季巴萨客场
¥159
2025/26 赛季巴萨客场 Nike Skills 科比足球采用偏小尺寸，是磨练球技和步法的理想之选，助你自信上场，秀出足下好戏。
其他细节
- 1 号球专为提升技能设计，适合不同年龄段
- 机器缝制的纹理球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
产品细节
- 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 黑/全域紫/金属色
- 款式： IU3908-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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