2025/26 赛季巴黎圣日耳曼主场球迷版 Nike Dri-FIT 大童速干足球球衣的设计灵感源自巴黎三大著名地标。中间的醒目图案是这款经典蓝色球衣的点睛之笔，其设计灵感源自标志性建筑的骨架。


  • 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
  • 款式： HJ5293-411

专业风范

Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 复刻设计
  • 梭织徽章
  • 后领内侧饰有匠心细节
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
