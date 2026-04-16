2025/26 赛季底特律活塞队凯德·坎宁安 (Cade Cunningham) City Edition

¥699

2025/26 赛季底特律活塞队凯德·坎宁安 (Cade Cunningham) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，从灵感来自红绿灯的饰边到油灰色的底色，充分诠释了 313 区的精髓——力量与极速并存。向球队“水鸭青色时代”致敬，这款球衣在 2021-22 赛季热门款的基础上加入创新设计，将活塞队过去与现在的标志性元素巧妙融合，延续属于汽车城的自豪。该设计重现了标志性的闪电图案，同时融入了该队多个时代的色彩和细节，大胆地向底特律篮球的历史、文化和荣耀致敬。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。