2025/26 赛季托特纳姆热刺客场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
¥599
2025/26 赛季托特纳姆热刺客场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣，带你仿佛穿越至 2082 年的比赛日。此款球衣的设计灵感源自伦敦，采用同色调黑色和前卫镶边设计，缔造低调新意外观，让对手措手不及。
- 显示颜色： 黑/浅铁矿石灰
- 款式： HJ4609-011
专业风范
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 复刻设计
- 梭织徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
