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2025/26 赛季明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
30% 折让
艺术家普林斯本可以在任何地方生活，但他选择了明尼苏达作为自己的舞台。2025/26 赛季明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣以紫色向传奇致敬，醒目的细节呼应其艺术风采，整体造型充满时尚气息。它充满新意与活力，灯光一照，瞬间点燃全场——就像 2018 年首次亮相时一样火爆。
- 显示颜色： 王朝紫
- 款式： HM6334-525
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City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 王朝紫
- 款式： HM6334-525
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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