穿上 2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣，彰显挚爱球队的深厚底蕴。浓浓复古格调，带你重温明尼苏达森林狼队的精彩时刻。该短袖上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。

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