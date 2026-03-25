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2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics
Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣
¥499
穿上 2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣，彰显挚爱球队的深厚底蕴。浓浓复古格调，带你重温明尼苏达森林狼队的精彩时刻。该短袖上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ6398-010
2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics
¥499
穿上 2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣，彰显挚爱球队的深厚底蕴。浓浓复古格调，带你重温明尼苏达森林狼队的精彩时刻。该短袖上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ6398-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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