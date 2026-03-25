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2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣 - 黑/白色

2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics

Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣

¥499

穿上 2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣，彰显挚爱球队的深厚底蕴。浓浓复古格调，带你重温明尼苏达森林狼队的精彩时刻。该短袖上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ6398-010

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穿上 2025/26 赛季明尼苏达森林狼队 Hardwood Classics Nike NBA Dri-FIT 男子速干短袖上衣，彰显挚爱球队的深厚底蕴。浓浓复古格调，带你重温明尼苏达森林狼队的精彩时刻。该短袖上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ6398-010

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