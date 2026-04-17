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2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition
Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
成为凯尔特人，意味着需要勤奋努力、永不言弃、从不找借口。这是一种标准，贯穿过去、现在与未来。不变的目标？就是赢。还有奖杯。那种会一代代传承的荣耀，就像彩纸纷飞时的庆祝一样。2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣以金色点缀，象征成功、成就与胜利，这不仅融入了球队的基因，也跨越时光，历久弥新。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HM5974-105
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰伦·布朗 (Jaylen Brown) City Edition
¥699
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City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
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- 显示颜色： 白色
- 款式： HM5974-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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