 
2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Select Series Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣 - 苜蓿绿/白色

2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Select Series

Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣

32% 折让

售罄：

此配色当前无货

Select Series 系列旨在向联盟传奇人物和后起之秀致敬，为真正的篮球艺术家喝彩。2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Select Series Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣演绎 90 年代风格，助你彰显对杰森·塔图姆和波士顿凯尔特人队的热爱之情。


  • 显示颜色： 苜蓿绿/白色
  • 款式： HJ4068-312

2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Select Series

32% 折让

Select Series 系列旨在向联盟传奇人物和后起之秀致敬，为真正的篮球艺术家喝彩。2025/26 赛季波士顿凯尔特人队杰森·塔图姆 (Jayson Tatum) Select Series Nike Dri-FIT NBA Jersey 男子速干球衣演绎 90 年代风格，助你彰显对杰森·塔图姆和波士顿凯尔特人队的热爱之情。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料弹性适中，令你在球场内外畅动自如

产品细节

  • 复刻设计
  • 梭织运动员标签和贴片
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 苜蓿绿/白色
  • 款式： HJ4068-312

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。