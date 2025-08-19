2025/26 赛季波特兰开拓者队杰拉米·格兰特 (Jerami Grant) Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
每支球队都有其醒目标志，散发与众不同的气息。2025/26 赛季波特兰开拓者队杰拉米·格兰特 (Jerami Grant) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，旨在致敬悠久的篮球传统。轻盈网眼布面料可导湿速干，帮助保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM3990-011
2025/26 赛季波特兰开拓者队杰拉米·格兰特 (Jerami Grant) Icon Edition
¥699
每支球队都有其醒目标志，散发与众不同的气息。2025/26 赛季波特兰开拓者队杰拉米·格兰特 (Jerami Grant) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，旨在致敬悠久的篮球传统。轻盈网眼布面料可导湿速干，帮助保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 复刻设计，呈现球队同款细节
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM3990-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。