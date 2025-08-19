每支球队都有其醒目标志，散发与众不同的气息。2025/26 赛季波特兰开拓者队杰拉米·格兰特 (Jerami Grant) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，旨在致敬悠久的篮球传统。轻盈网眼布面料可导湿速干，帮助保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 黑

款式： HM3990-011