穿上这款 2025/26 赛季波特兰开拓者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤，彰显球队荣耀。采用导湿速干的双面针织网眼布面料，标志性图案与你挚爱球员的球衣相得益彰。

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